Возле николаевской школы №56 разместили киоск по продаже кофе под названием «Black cocaine». Николаевцев такое название возмутило.

Жалобу на киоск разместили в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

По мнению Дарьи Мартыновой, название кофейни рекламирует наркотические вещества.

– Я понимаю, что креативность – это круто. Но скажите, пожалуйста, кто автор этого «шедевра»? Кто дал разрешение на размещение киоска с названием, рекламирующим наркотические вещества, возле школы? Куда смотрит руководство учебного заведения и служба по контролю за распространением наркотиков, – возмутилась Дарья Мартынова.

В комментарии под постом горожане поддержали жалобу отметив, что название несет месседж, который «не стоит закладывать в голову детям». В то же время некоторые уверены, что нужно не демонтировать киоск, а объяснять детям, что такое наркотики и какой от них вред.

– Думаю, не так много родителей объяснят детям, что тут не так. Будку можно не убирать, а переименовать. Возле школы ей точно не место в таком варианте, – уверена Дарья Мартынова. – Мне кажется, что лучше не прятать от ребёнка всё ужасы мира, а объяснять ему, что и как. Наркоты в Николаеве очень много, но некоторые почему-то даже и не пытаются её достать и попробовать. Будку то можно убрать, но это ничего не изменит, – уверена пользователь под ником Дульсинея Филиповна.

Стоит отметить, что после публикации владельцы будки по продаже кофе сняли табличку с названием.

– Оперативно отреагировали, – подчеркнула Карина Молдованова.

Напомним, что городская власть в Николаеве хочет полностью очистить от киосков улицу Соборную, поскольку там и так достаточно магазинов и заведений питания. Так, уже демонтировали два киоска для торговли кофе.