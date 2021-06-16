Городская власть в Николаеве пообещала полностью очистить от киосков улицу Соборную, поскольку там и так достаточно магазинов и заведений питания.

Об этом в среду, 16 июня, журналистам рассказал директор департамента внутреннего финансового контроля и противодействия коррупции горсовета Андрей Ермолаев, передают НикВести.

Прозвучало, что также очистят и Спасскую.

— Продолжим уборку киосков на центральных улицах. Например, на Спасской. Мы уже двигаемся от Московской в сторону Соборной, дошли до половины Спасской. По всем, кто остался, вынесем проекты на сессию об отказе, это у кого срок аренды закончился. Уберем улицу Спасскую… Хотим очистить улицу Соборную. Мы попросили California, которая стояла на Соборной и имела неприглядный вид, либо все привести в порядок, либо будем их убирать. Они сделали новый проект киоска, исполком еще в прошлом году выдал сервитут. На Соборной мы больше не выдаем сервитуты под киоски. California уже ушла с Соборной, начнет там убирать, хотим, чтобы Соборная вообще была чистой и без киосков. Там достаточно заведений. Сейчас начнем убирать коричневые киоски с кофе. Также надеюсь и с Coffee Go, там два киоска в судах. Надеемся на положительные судебные решения, — указал Андрей Ермолаев.

При этом главный архитектор Николаева Андрей Цымбал видит логику в том, что, если городские власти будут сносить незаконные будки и киоски, они будут отбирать у горожан рабочие места.

Напомним, 5 марта, поздно вечером, на Спасской был установлен нелегальный киоск. Андрей Ермолаев дал его владельцам сутки, чтобы те самостоятельно его демонтировали, но этого не произошло. Спустя несколько дней его демонтировали.

В апреле между Соборной и Московской демонтировали киоск.