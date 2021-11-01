В Одессе запускают передвижной пункт COVID-вакцинации — уже на этой неделе одесситы смогут привиться в трамвае.

Об этом сообщает местное издание «Наблюдатель».

Департамент здравоохранения Одессы намерен на этой неделе запустить пункт вакцинации в трамвае «Одиссей». По словам и.о. главы департамента здравоохранения, депутата горсовета Левона Никогосяна, КП «Одесгорэлектротранс» уже предоставило трамвайный вагон. Теперь его оснастят необходимым оборудованием.

При этом делать прививки от коронавируса в трамвае будут на конечных остановках, чтобы не мешать движению остальных вагонов.

Как сообщалось, министерство здравоохранения Украины поставило задачу прививать против COVID-19 по 2,4 миллиона украинцев еженедельно до конца года. В Николаевской области еженедельно должны вакцинироваться 74 тысячи человек.