В Николаеве работники фирмы «Вилла Буд» сняли старое покрытие на крыше дома по Никольской, 80, но ремонтные работы так и не завершили. Люди жалуются, что после дождей вода заливает квартиры.

Видео состояние одной из квартир опубликовал в соцсети Facebook житель дома.

Согласно данным системы Prozorro, фирма «Вилла Буд» в сентябре выиграла тендер на ремонт кровли в этом жилом доме по программе софинансирования. Стоит отметить, что тендер провели по упрощенной процедуре.

Сумма договора составила 769 тысяч 862 гривны 85 копеек. Из них средства городского бюджета – 720 тысяч 366 гривен 56 копеек, ОСМД – 49 тысяч 496 гривен 29 копеек. Изначально срок договора был указан до 20 октября нынешнего года, но позже в документ были внесены изменения. Срок выполнения работ продлен до 15 ноября.

Житель Николаева отметил, что дом остался без кровли. После дождей затапливет технический этаж и квартиры, вода течет из светильников и выключателей.

– Такая ситуация уже третий раз за месяц. Покрытие крыши сорвали, а заделывать не торопятся. Заливает весь техэтаж и квартиру. Со слов председателя ОСББ Ирины Кострюковой, тендер на 1 миллион гривен выиграла ООО «Вилла Буд», Ситуация не просто материально убыточная, это опасно для жизни людей. Проводка залита. Из автоматов и выключателей течёт. Из патронов в люстре течёт. Техэтаж залит. Планирую заводить рыбок, – сообщил житель дома.

Ранее николаевцы пожаловались, что в детской поликлинике № 2, которая находится по улице Космонавтов, уже не первый год протекает крыша.

Также сообщалось, что в Николаеве жители нескольких многоквартирных домов самостоятельно пытаются решить проблему регулярных подтоплений подвала из-за грунтовых и сточных вод.