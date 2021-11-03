По состоянию на 3 ноября на Николаевщине всего вакцинировано 524 384 человека, что составляет 46,9% всех жителей региона.
Согласно данным на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook, за прошедшие сутки прививку от коронавируса получили 8013 человек.
В частности, все вакцинированные жители области прививались следующими вакцинами:
При этом, все вакцинированные за прошлые сутки прививались:
Также мобильными бригадами вакцинировано 1269 человек:
В пунктах вакцинации привили 3772 человека:
В то же время в центрах вакцинации привели ещё 2972 человека:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 3 ноября в Николаевской области выявлено 725 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Напомним, что с 26 октября Николаевская область перешла в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на:
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По состоянию на 3 ноября на Николаевщине всего вакцинировано 524 384 человека, что составляет 46,9% всех жителей региона.
Согласно данным на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook, за прошедшие сутки прививку от коронавируса получили 8013 человек.
В частности, все вакцинированные жители области прививались следующими вакцинами:
При этом, все вакцинированные за прошлые сутки прививались:
Также мобильными бригадами вакцинировано 1269 человек:
В пунктах вакцинации привили 3772 человека:
В то же время в центрах вакцинации привели ещё 2972 человека:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 3 ноября в Николаевской области выявлено 725 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Напомним, что с 26 октября Николаевская область перешла в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на: