По состоянию на 3 ноября на Николаевщине всего вакцинировано 524 384 человека, что составляет 46,9% всех жителей региона.

Согласно данным на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook, за прошедшие сутки прививку от коронавируса получили 8013 человек.

В частности, все вакцинированные жители области прививались следующими вакцинами:

COVISHIELD – 13798 (1 доза – 13798);

CORONAVAC – 120641 (1 доза – 75110; 2 доза – 45531);

COMIRNATY – 242075 (1 доза – 142583; 2 доза – 99492);

ASTRAZENECA – 81112 (1 доза – 39218; 2 доза – 41894);

MODERNA – 66758 (1 доза – 38390; 2 доза – 28368).

При этом, все вакцинированные за прошлые сутки прививались:

CORONAVAC – 3001 (1 доза – 2455; 2 доза – 546);

COMIRNATY – 4199 (1 доза – 3135; 2 доза – 1064);

ASTRAZENECA – 813 (1 доза – 506; 2 доза – 307).

Также мобильными бригадами вакцинировано 1269 человек:

CORONAVAC – 406;

COMIRNATY – 834;

ASTRAZENECA – 29.

В пунктах вакцинации привили 3772 человека:

CORONAVAC – 1914;

COMIRNATY – 1248;

ASTRAZENECA – 610.

В то же время в центрах вакцинации привели ещё 2972 человека:

CORONAVAC – 681;

COMIRNATY – 2117;

ASTRAZENECA – 174.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 3 ноября в Николаевской области выявлено 725 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Напомним, что с 26 октября Николаевская область перешла в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на: