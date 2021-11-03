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По состоянию на 3 ноября в Николаевской области выявлено 725 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех 88034 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 265 случаев COVID-19.
Всего COVID-19 заболели 2670 (+3) работников учреждений здравоохранения, из которых умерло – 38 человек. При этом за сутки выздоровели 175 человек, всего – 76523. Умерло всего от последствий коронавируса 2404 человек, за сутки – 21.
Напомним, что с 26 октября Николаевская область перешла в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на:
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По состоянию на 3 ноября в Николаевской области выявлено 725 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех 88034 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 265 случаев COVID-19.
Всего COVID-19 заболели 2670 (+3) работников учреждений здравоохранения, из которых умерло – 38 человек. При этом за сутки выздоровели 175 человек, всего – 76523. Умерло всего от последствий коронавируса 2404 человек, за сутки – 21.
Напомним, что с 26 октября Николаевская область перешла в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на: