По состоянию на 3 ноября в Николаевской области выявлено 725 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 88034 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 54477 (+364);

Первомайск – 4622 (+75);

Южноукраинск – 2501 (+1);

Вознесенск – 2116 (+18);

Очаков – 1516 (+2).

На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 265 случаев COVID-19.

Всего COVID-19 заболели 2670 (+3) работников учреждений здравоохранения, из которых умерло – 38 человек. При этом за сутки выздоровели 175 человек, всего – 76523. Умерло всего от последствий коронавируса 2404 человек, за сутки – 21.

Напомним, что с 26 октября Николаевская область перешла в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на: