Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение индийской COVID-вакцины Covaxin, она разрешена для вакцинации всех возрастных групп старше 18 лет.

Об этом сообщает Корреспондент.

Согласно рекомендаций Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE), вакцину Covaxin нужно применять в двух дозах с интервалом в четыре недели. Вакцина Covaxin разработана на основе инактивированного вируса.

Она доставляет в организм фрагменты «убитого» коронавируса, чтобы вызвать иммунную реакцию. Таким же способом ранее были получены китайские вакцины CoronaVac и Sinopharm.

Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что препарат фармацевтической компании Bharat Biotech соответствует стандартам по защите коронавируса, и его преимущества намного превышают риски.

По данным третьей фазы испытаний, Covaxin эффективен на 93,4% против тяжелого симптоматического COVID-19. Кроме того, вакцина обеспечивает 65,2% защиты от штамма Дельта. При этом на сегодня недостаточно данных о безопасности вакцины для беременных женщин. Исследования еще проводятся.

Напомним, перед местными властями стоит задача наращивать темпы вакцинации против COVID-19, чтобы ежедневное количество вакцинаций в стране достигло 350 тысяч.