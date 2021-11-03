По всей Украине за прошлый месяц сотрудники правоохранительных органов написали 7 тысяч протоколов по факту несоблюдения карантинных ограничений.

Об этом сообщается на сайте службы.

В полиции отчитались, что больше всего внимания обращали на водителей.

— Больше всего протоколов — 955 — составлено на водителей транспортных средств, допустивших нарушение правил карантина. Кроме того, 457 административных протоколов составили на работников предприятий, учреждений, организаций. Еще 328 протоколов —на руководителей предприятий, учреждений и организаций, — заявили у правоохранителей.

Отдельным образом в Нацполиции указали, что для отслеживания и поимки создателей фейковых COVID-сертификатов работают мобильные группы, состоящие из полицейских, санитарных врачей, работников Госпродпотребслужбы и Укртрансбезопасности.

Напомним, за первый день действия строгих карантинных ограничений 1 ноября в Киеве правоохранители провели 726 проверок по соблюдению противоэпидемических мер.