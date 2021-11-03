В Запорожье простились с капитаном первого ранга – 103-летним Иваном Залужным, прощание проходило на Аллее защитников.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

— Он очень хотел дождаться победы. Но, к большому сожалению, победа еще не одержана. Он жил победой, мечтал о ней и был уверен, что она будет обязательно. Это очень мощный человек. Если бы он был немного моложе, то из него бы вышел сильный государственник. Он – человек со стержнем. Он понимал, что нужно делать, — сказал ветеран АТО Михаил Пирог.

Легендарный запорожский ветеран Иван Залужный родился 10 мая 1918 года в селе на Днепропетровщине. Пережил Голодомор 1932-1933 годов. После окончания шести классов получил профессию токаря и устроился на работу на завод им. Энгельса (нынешний кабельный, — прим.) в Запорожье, где в секретном цехе производил детали снарядов. В 1938 году был призван в 14-й горно-стрелковый кавказский полк. Проходил службу на Дальнем Востоке. С начала войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград. Прошел не только всю войну, но и японскую кампанию. Дослужился до капитана I ранга. После войны продолжил службу в армии.

Военные называют Залужным «человеком-эпохой».

— Это действительно человек-эпоха. Он родился в 1918 году — это не просто прошлый век, а начало прошлого века. В 15 лет он застал Голодомор, а в 23 года — участвовал в войне, имеет множество наград. Сегодня 12 военных держали его награды. Он воспитал внука, который положил жизнь за независимую Украину. Это потеря не только нашей области, а всей Украины. Таких людей мало, — подчеркнул заместитель военного комиссара по вопросам морально-психологического обеспечения подполковник Андрей Якунин.

В похоронной церемонии приняли участие военные Нацгвардии (воинская часть 3033), в которой служил внук Иван Гутник-Залужный. Он погиб летом 2014 на востоке страны. Похоронили 103-летнего ветерана на Осипенковском кладбище.

Напомним, участник Сталинградской битвы Иван Залужный умер в воскресенье, 31 октября.