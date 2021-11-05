В Николаеве по состоянию на утро, 5 ноября, большинство объектов социальной сферы обеспечены теплом, работы над запуском остальных продолжаются.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Тепло уже подается в 110 учебных учреждений. Не подключены 38, из них:

Заведения дошкольного образования: №№2, 22, 29, 47, 53, 60, 65, 66, 71, 79, 82, 83, 93, 95, 115, 121, 126, 127, 128;

Заведения общего среднего образования: №№ 1,7, 10, 26, 28, 31, 34, 36, 46, 47, 48, 50, 54, АДТ, гимназия №41;

Внешкольные учебные заведения: городская станция юных техников, Дом детского и юношеского творчества Заводского района, Дом творчества детей и юношества Ингульского района, Детский Центр внешкольной работы Корабельного района.

Напомним, что в Николаевском городском совете сообщают, что договоры с НАК «Нафтогаз» на поставку газа заключены. Вопрос с подачей тепла в бюджетные учреждения города должны решить до конца недели.

Ранее в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» назвали причины, которые не позволяют включить отопление в жилом фонде города на этой неделе.