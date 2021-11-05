В Харькове активист Animal Rescue получил несколько ударов от хозяина собаки, которую первый пытался освободить. Алабая кинули в кусках, где он лаял и кидался на прохожих.

Об этом информирует ТСН.

Вчера, 4 ноября, в местных группах стали шерить сообщение о бесхозной большей собаки, которую привязали в кустах возле станции метро. Свидетели утверждали, что животное часами находилось без присмотра.

На сообщение откликнулся зоозащитник, доехавший до места и попытавшийся выручить животное.

— Попробовал снять собаку с привязи с помощью петли, после чего на месте появился мужчина, начал неадекватно вести себя, отобрал собаку и нанес спасателю побои, — прокомментировали в Animal Rescue Kharkiv.

Агрессивный мужчина забрал пса и покинул место.

Напоним, что 13 сентября общественные активисты и небезразличные горожане пикетировали городское управление полиции с требованием привлечь к ответственности мужчину, который застрелил собаку на территории рынка.

Напомним, инцидент произошел 1 сентября на рынке «Юлиана» по 3-й Слободской. Известно, что перед убийством мужчина купил в местном магазине алкоголь. В тот же день по данному факту открыли уголовное дело, а через несколько часов полиция задержала виновного.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 299 «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.