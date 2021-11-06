Воспользоваться фукнциями «Дії», к примеру сгенирировать сертификат о вакцинации, будет невозможно в период с з 00:00 до 07:00.

Как объяснили в Минцифре, неудобства связаны с переездом в новый дата-центр.

В ведомстве попросили пользователей заранее озаботиться созданием нужных документов.

— Сертификат в программе будет доступен постоянно, а сертификат, созданный на портале, можно загрузить в телефон, добавить в программу YourWallet или распечатать, — сказано в уведомлении.

Генерация сертификата будет заблокирована в завтрашнюю ночь.

— Если вы получили СOVID-сертификат в приложении заранее, он останется и будет работать, но вы не сможете его заказать снова в этот промежуток времени. Команда поддержки "Действия" будет работать в аэропортах по всей стране всю ночь, чтобы помочь каждому получить COVID-сертификат и успешно улететь из страны, — ручаются в Минцифре.

В Министерстве заверили, что переезд необходим для обработки крупных объемов данных.

— Это важный технический апгрейд. Он обеспечит стабильность работы, позволит подключать больше услуг и выдерживать большие нагрузки, когда миллионы украинцев используют «Дію», — говорится в сообщении.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины упростило процесс генерации COVID-сертификатов в портале «Дія».