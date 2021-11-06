«Фельдман Экопарк» взял на передержку трех волков, которых незаконно хотели забрать в Непал.

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

Администрация учреждения сообщают, что зверей посадили на карантин.

— Это три взрослых особи обыкновенного серого волка. Мы поместили их во временный вольер, напоили и накормили. Ведут себя звери спокойно, особо не стрессуют, приходят в себя после переезда. Как только немного адаптируются, возьмем анализы на предмет заболеваний и паразитов, — заявил главный ветеринарный врач Андрей Московой.

По словам директора экопарка Виталия Ильченко, здесь животные пробудут до весны.

— У нас они на передержке до весны. Затем будет суд, если «владелец» не объявится и будет принято соответствующее решение, то возьмем заботу о серых на себя. Мы или найдем для них возможность жить в условиях, максимально приближенных к природным, в одном из реабилитационных центров Западной Украины, или создадим такие условия для них в нашем мультикомплексе, — рассказал директор парка Виталий Ильченко.

Напомним, из Украины в Непал под видом собак пытались вывезти трех волков.