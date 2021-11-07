Николаевец возмутился, что водители «набивают маршрутки стоящими людьми до отказа», нарушая таким образом карантинные ограничений «красной» зоны.

Соответствующие фото и видео переполненного маршрутного такси №15 опубликовал депутат Николаевского городского совета Максим Коваленко на своей странице в Facebook.

Как известно, с 26 октября Николаевская область перешла в «красную» зону карантина. Согласно введенным карантинным ограничениями, общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.

— Красная зона. За последние сутки в Николаеве плюс 445 заболевших ковидом, есть и умершие. Больницы переполнены. Буквально пару дней назад 6 часов ждали скорую для знакомого, потому что мест не было, в итоге получилось положить в одну из больниц. Но меня возмущает работа наших маршрутчиков, которые гонятся за длинным рублем, набивая маршрутки стоящими людьми до отказа. Да ещё и без средств защиты, – написал Максим Коваленко.

Он призвал водителей маршрутных такси соблюдать введенные карантинные ограничения, поскольку в закрытом общественном транспорте увеличивается вероятность заболеть коронавирусной инфекцией.

— Где-то на входе проверяют сертификаты, где-то ограничивают количество людей в помещении, а тут в «закрытых коробках» в разы больше шансов заразится. Подумайте о своих семьях, куда можете принести эту заразу, и как вы будете смотреть в глаза тем людям, которые могут заболеть или не дай Бог умереть, заразившись в ваших маршрутках, – указал Максим Коваленко.

Николаевец также раскритиковал работу сотрудников Национальной полиции Украины в период действия «красной» зоны карантина.

— Я, конечно, понимаю, что в своих приусах, которые куплены на деньги налогоплательщиков, вам комфортно ездить и в высоких кабинетах сидеть. Но пандемию никто не отменял, должна быть реакция, чтобы не было угроз жизни и здоровью людей, а нарушители должны нести ответственность, – добавил Максим Коваленко.

Напомним, что по состоянию на 7 ноября в Николаевской области выявлено 816 новых подтвержденных случаев коронавируса.