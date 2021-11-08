850 непривитых человек, задействованных в секторе образования Одессы, отстранения от выполнения обязанностей. Остальные 16 150 специалистов получили вакцину.

Об этом информирует «Суспільне», ссылаясь на начальницу департамента образования и науки Елену Буйневич.

Чиновница отметила, что 850 отстраненным сотрудникам не будут сохранять зарплату

— Пока не было жалоб об отстранении, но сегодня я их ожидаю, — приметила Елена Буйневич.

Глава департамента подчеркнула, что среди отодвинутых от работы превалируют технические сотрудники: уборчицы и т.д. Учителей это почти не задело, поэтому образовательный процесс пострадать не должен.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко не обратил внимание на профсоюзное письмо от педагогов и заявил, что непривитые учителя не могут продолжать преподавание.

Как сообщалось, Центральный комитет профсоюза работников сферы образования направил письмо в правительство, в котором попросил не спешить с отстранением от работы педагогов, промедливших с вакцинацией.