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850 непривитых человек, задействованных в секторе образования Одессы, отстранения от выполнения обязанностей. Остальные 16 150 специалистов получили вакцину.
Об этом информирует «Суспільне», ссылаясь на начальницу департамента образования и науки Елену Буйневич.
Чиновница отметила, что 850 отстраненным сотрудникам не будут сохранять зарплату
— Пока не было жалоб об отстранении, но сегодня я их ожидаю, — приметила Елена Буйневич.
Глава департамента подчеркнула, что среди отодвинутых от работы превалируют технические сотрудники: уборчицы и т.д. Учителей это почти не задело, поэтому образовательный процесс пострадать не должен.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко не обратил внимание на профсоюзное письмо от педагогов и заявил, что непривитые учителя не могут продолжать преподавание.
Как сообщалось, Центральный комитет профсоюза работников сферы образования направил письмо в правительство, в котором попросил не спешить с отстранением от работы педагогов, промедливших с вакцинацией.
850 непривитых человек, задействованных в секторе образования Одессы, отстранения от выполнения обязанностей. Остальные 16 150 специалистов получили вакцину.
Об этом информирует «Суспільне», ссылаясь на начальницу департамента образования и науки Елену Буйневич.
Чиновница отметила, что 850 отстраненным сотрудникам не будут сохранять зарплату
— Пока не было жалоб об отстранении, но сегодня я их ожидаю, — приметила Елена Буйневич.
Глава департамента подчеркнула, что среди отодвинутых от работы превалируют технические сотрудники: уборчицы и т.д. Учителей это почти не задело, поэтому образовательный процесс пострадать не должен.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко не обратил внимание на профсоюзное письмо от педагогов и заявил, что непривитые учителя не могут продолжать преподавание.
Как сообщалось, Центральный комитет профсоюза работников сферы образования направил письмо в правительство, в котором попросил не спешить с отстранением от работы педагогов, промедливших с вакцинацией.