В Николаевскую область завезли машину с кислородом, поэтому больницы полностью им обеспечены.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким у себя на странице в Facebook.

Он отметил, что на сессию областного совета будем выносить вопросы выделения дополнительных средств для больниц, чтобы они могли построить стационарные пункты для кислорода и использовать субвенцию, которую государственный бюджет выделил для Николаевской области. Также депутаты рассмотрят вопросы по лекарствам, которые необходимы для больниц.

– Ситуация трудная, но под контролем. Пока мы уверенно находимся в красной зоне, показатели не улучшаются. Надеюсь, что через неделю будет спад. Это возможно только благодаря осознанному поведению всех нас. Сейчас в красной зоне бизнес может работать, мы все сделали, чтобы люди могли работать в таких сложных условиях. Только нужно соблюдать масочный режим и все другие противоэпидемические меры, – уверен Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что предприятие «Зоря»-«Машпроект» за десять месяцев 2021 года снабдило более 104 тысяч м³ медицинского кислорода в лечебные учреждения Николаевщины для спасения людей от COVID-19.

Также сообщалось, что Кабинет Министров направил 22 миллиона 500 тысяч гривен на приобретение кислородных станций и емкостей в больницы Николаевской области, задействованные в лечении коронавируса.