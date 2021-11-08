Государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект» за десять месяцев 2021 года снабдило более 104 тысяч м³ медицинского кислорода в лечебные учреждения Николаевщины для спасения людей от COVID-19.

Это вдвое превышает показатель за прошлый год, сообщает Национальный Промышленный Портал, ссылаясь на сообщение Укроборонпрома.

В настоящее время предприятие поставляет кислород в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней, городские больницы №1 и №3, больницы скорой медицинской помощи, роддомы №1 и №2 и другие медучреждения региона. Также в октябре был заключен договор с некоторыми больницами Херсонщины.

— С октября наша кислородная станция работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней, и заполняет этим газом 250 баллонов каждые 24 часа, — рассказал начальник цеха 75 Виталий Ткаченко.

На кислородной станции «Зоря»-«Машпроект» работает 20 человек: аппаратчики воздухораспределения, слесари, наполнители баллонов, лаборанты и мастера.

Предприятие возобновило производство медицинского кислорода в марте 2020 года и начало поставлять его Николаевскому областному центру лечения инфекционных болезней. Впоследствии к списку заказчиков присоединились еще несколько городских медицинских учреждений и больницы области.

Ранее замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров рассказал, что «Зоря»-«Машпроект» разрабатывает проект изготовления кислородных станций с перспективой их дальнейшего производства. По его словам, вопрос был поднят на заседании Конгресса местных властей, после чего Владимир Зеленский поручил предприятию срочно заняться данным вопросом.