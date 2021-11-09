В Николаевской области 525 учителей, которые не имеют справок о вакцинации, отстранили от работы. Они не будут получать зарплату и смогут вернуться на работу только после прививок.

Об этом говорится в сюжете «Суспільного».

Напомним, что приказ Министерства здравоохранения Украины содержит список профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Среди тех, кто обязан привиться и учителя.

По словам директора департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации Аллы Велиховской, не всех учителей, не имеющих справки о вакцинации, отстранили от работы. Тех, кто отказался от прививки из-за медицинских противопоказаний, могут работать. С приказом Минздрава учителей ознакомили 10 дней назад.

–В Николаевской области отстранены от работы 525 человек. Это те, кто не сделали вовремя прививки. На сегодняшний день это 502 работника общеобразовательных учебных заведений, 20 работников из интернатов и три работника вне школы. Они отстранены без сохранения заработной платы до устранения причины отстранения. То есть до тех пор, пока они не сделают прививку, — сказала Алла Велиховская.

Среди отстраненных учителей и Светлана Веремеенко, которая 28 лет работает учительницей начальных классов в Николаевской общеобразовательной школе №40. 5 ноября стало для женщины последним рабочим днем на неопределенный срок, ведь прививаться она пока отказывается.

– Поскольку я, как вы видите, не очень молодой и не очень здоровый человек, у меня есть определенные проблемы со здоровьем. Я приняла для себя решение, что я пока не могу вакцинироваться, потому что мне не известны эти последствия. Я не уверена в безопасности своего здоровья, –рассказала Светлана Веремеенко.

Отец ученика Светланы Веремеенко Юрий Решетник говорит, что решение педагога поддерживает. Отстранение учительницы считает несправедливым, поэтому предоставил ей услуги своего адвоката.

– Учителя не предложили такую альтернативу, как дистанционное обучение. Родители были бы согласны. То есть отсутствие логики. Учительницу просто выбросили из образовательного процесса. Работает адвокат, — рассказал Юрий Решетник.

Директор общеобразовательной школы №40 Татьяна Липунова об отстранении подчиненной говорить отказалась.

–Мы соблюдали действующее законодательство, и интервью по этому поводу не даем, — сказала Татьяна Липунова.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Николаевской области провели 399 проверок на соблюдение условий «красной» зоны эпидемиологической опасности.