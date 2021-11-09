За прошедшие сутки в Николаевской области провели 399 проверок на соблюдение условий «красной» зоны эпидемиологической опасности.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Так, правоохранители провели рейд в 307 заведениях торговли продовольственными и непродовольственными товарами, 49 заведениях общепита, на 8 агропродовольственных рынках, в 4 дошкольных заведениях, 4 заведениях общего среднего образования, 5 аптеках или оптиках, 17 салонах красоты и 5 других объектах.

В результате обнаружили 36 объектов, работавших с нарушениями, составили 31 административный протокол, а также направили 10 предписаний.

Напомним, 4 ноября работники администрации Ингульского района совместно с представителями Госпродпотребслужбы и полицейскими проверили объекты торговли на соблюдение противоэпидемических норм в районе ЮТЗ в Николаеве.