4 ноября работники администрации Ингульского района совместно с представителями Госпродпотребслужбы и полицейскими проверили объекты торговли на соблюдение противоэпидемических норм в районе ЮТЗ.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Было проверено 18 объектов и по результатам составлено 6 протоколов по ст. 44-3 ч.2КУоАП.

«В ходе обследования с субъектами хозяйствования проводилась информационно-разъяснительная работа по установлению на территории города Николаева «красного» уровня эпидемической опасности, а также ведется разъяснение о введенных ограничительных противоэпидемических мерах с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19», — говорится в сообщении.

Проверки соблюдения карантинных требований проводятся ежедневно во всех населенных пунктах области специалистами Госпродпотребслужбы и Национальной полиции Украины.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области создадут дополнительные мобильные бригады для проверки соблюдения правил «красной» зоны карантина.