Министерство здравоохранения Украины расширило перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно прививаться против COVID-19.
Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Согласно приказу, к педагогам и работникам центральных и местных органов власти, подлежащим обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия Кабинетом Министров Украины, прилагаются сотрудники:
Приказ вступил в силу во вторник, 9 декабря.
– Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации, - говорится в сообщении.
Напомним, официальный регулятор ЕС — Комитет Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) — рекомендует бустерные дозы прививки от коронавируса препаратом Pfizer для лиц старше 18 лет.
Напомним, что в Николаевской области продолжает расти количество новых случаев коронавируса — за сутки, 8 ноября, зафиксировали 987 заражений. Отметим, что это наибольший суточный прирост в регионе за все время пандемии.
Министерство здравоохранения Украины расширило перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно прививаться против COVID-19.
Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Согласно приказу, к педагогам и работникам центральных и местных органов власти, подлежащим обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия Кабинетом Министров Украины, прилагаются сотрудники:
Приказ вступил в силу во вторник, 9 декабря.
– Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации, - говорится в сообщении.
Напомним, официальный регулятор ЕС — Комитет Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) — рекомендует бустерные дозы прививки от коронавируса препаратом Pfizer для лиц старше 18 лет.
Напомним, что в Николаевской области продолжает расти количество новых случаев коронавируса — за сутки, 8 ноября, зафиксировали 987 заражений. Отметим, что это наибольший суточный прирост в регионе за все время пандемии.