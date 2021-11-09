Министерство здравоохранения Украины расширило перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно прививаться против COVID-19.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.

Согласно приказу, к педагогам и работникам центральных и местных органов власти, подлежащим обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия Кабинетом Министров Украины, прилагаются сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти,

учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений,

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.

Приказ вступил в силу во вторник, 9 декабря.

– Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации, - говорится в сообщении.

Напомним, официальный регулятор ЕС — Комитет Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) — рекомендует бустерные дозы прививки от коронавируса препаратом Pfizer для лиц старше 18 лет.

Напомним, что в Николаевской области продолжает расти количество новых случаев коронавируса — за сутки, 8 ноября, зафиксировали 987 заражений. Отметим, что это наибольший суточный прирост в регионе за все время пандемии.