Украинские спецслужбы охотились на экс-руководителя концлагеря «ДНР» Дмитрия Куликовского «Палыча» несколько лет, пока не выманили палача в место, где могли провести задержание.

Об этом спикер МВД Артем Шевченко сообщил в эфире «Украина 24».

Представитель министерства назвал операцию успешной.

— Расследование по этому лицу, фамилия которого Куликовский, решением прокуратуры было поручено СБУ. Но весь массив данных по этой преступной организации в течение последних двух лет собирала Национальная полиция Украины. Это большой объем следственных действий был проведен, он закончился результативно, — выступил Артем Шевченко.

По его словам, самую важную работу проделали следователи из Донецкой области, на оккупированной части которой располагалась тюрьма «Изоляция», где и промышлял садист «Палыч».

— Накопился материал достаточный для того, чтобы предъявлять подозрение. Наше законодательство предусматривает возможность это делать в заочном режиме. Это было сделано в заочном режиме в отношении Куликовского год назад. В конце октября 2020 года года такое подозрение было законно предъявлено Куликовскому, а также другим лицам, — постфактум говорит о деле сотрудник полиции.

Спикер ведомства добавил, что на Куликовского навел другой, знакомый с ним человек.

— Полиции стало известно, что одно из этих лиц может находиться на подконтрольной Украине территории. Начался комплекс оперативных действий, завершившихся задержанием Куликовского, — разъяснил Артем Шевченко.

Самого Дмитрия Куликовского вчера взяли под арест на 2 месяца, на заседании он попросил не менять его на пленных украинцев, потому что среди боевиков ему угрожает смерть.

Напомним, кровожадного надзирателя взяли в Киеве позавчера. Журналист Станислав Ассев, сталкивавшийся с его зверствами, рассказал о его пристрасиях и садистических наклонностях.