Уже через несколько десятков лет Украина может столкнуться с дефицитом качественной питьевой воды.

Об этом заявила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая в Киеве на Форуме по экологии и устойчивому развитию, передает пресс-служба ведомства.

По словам Владиславы Магалецкой, сейчас в Украине действуют устаревшие требования к качеству воды, которые к тому же большинство поставщиков не выполняют.

В Украине сегодня действуют «Государственные санитарные нормы и правила «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком», в которых отсутствуют 23 показателя безопасности и качества питьевой воды, которые содержаться в соответствующих директивах ЕС.

В действующем законодательстве отсутствуют нормы контроля показателей броматов, акриламида, многоядерных ароматических углеводородов, винилхлорида, эпихлоргидрина, электрической проводимости.

С 2021 года нормативы для 4-х показателей (акриламид, винилхлорид, эпихлоргидрин, хлораты) в Европе в 100 раз жестче, чем в Украине.

— Наши нормы требуют скорейшей модернизации с использованием опыта Европейского Союза. Госпродпотребслужба поддерживает адаптацию украинского законодательства к европейским нормам. Сегодня начали приниматься решения, которые позволяют улучшить ситуацию — это ограничение использования фосфатов в моющих средствах и некоторых пестицидов — это, например, хлорпирифос. Однако нам нужно более активно внедрять у себя европейские нормы. Это не вопрос евроинтеграции, это вопрос выживания, — сказала она.

Напомним, в Николаеве снижение качества воды фиксируют в одно и то же время уже десять лет подряд. Причина тому – застой воды в системе и сине-зеленые водоросли в реке Днепр