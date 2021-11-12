На КПП в Херсонской области пограничники нашли взрывчатку в банке с вареньем, которую везли со стороны Крыма.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

Сосуд с сладким проверяли из машины RENAULT TRAFIC с гражданами Украине, в этот момент пограничники и достали из банки тротиловую шашку на 400 грамм.

Другой пассажир также вез два ножа без разрешений на них.

О признаках уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», военнослужащие сообщили представителям Национальной полиции.

Как сообщалось, на границе с Румынии правоохранители заподозрили обыкновенное на первый взгляд кондитерское изделие. Когда его рассекли, оказалось, что он набит контрафактными табачными изделиями.