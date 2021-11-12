На КПП в Херсонской области пограничники нашли взрывчатку в банке с вареньем, которую везли со стороны Крыма.
Об этом сообщается на сайте ГПСУ.
Сосуд с сладким проверяли из машины RENAULT TRAFIC с гражданами Украине, в этот момент пограничники и достали из банки тротиловую шашку на 400 грамм.
Другой пассажир также вез два ножа без разрешений на них.
О признаках уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», военнослужащие сообщили представителям Национальной полиции.
Как сообщалось, на границе с Румынии правоохранители заподозрили обыкновенное на первый взгляд кондитерское изделие. Когда его рассекли, оказалось, что он набит контрафактными табачными изделиями.
На КПП в Херсонской области пограничники нашли взрывчатку в банке с вареньем, которую везли со стороны Крыма.
Об этом сообщается на сайте ГПСУ.
Сосуд с сладким проверяли из машины RENAULT TRAFIC с гражданами Украине, в этот момент пограничники и достали из банки тротиловую шашку на 400 грамм.
Другой пассажир также вез два ножа без разрешений на них.
О признаках уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», военнослужащие сообщили представителям Национальной полиции.
Как сообщалось, на границе с Румынии правоохранители заподозрили обыкновенное на первый взгляд кондитерское изделие. Когда его рассекли, оказалось, что он набит контрафактными табачными изделиями.