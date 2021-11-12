Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что украинцы могут провести празднование Нового года, когда регионы не будут находиться к «красной» зоне. Однако для этого необходимо, чтобы граждане выполняли рекомендации Министерства здравоохранения.

Об этом Игорь Кузин рассказал в эфире «Радио НВ», пишет РБК-Украина.

— Скорость выхода каждой области из «красной» зоны зависит от каждого гражданина Украины: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от многих других факторов. При соблюдении всех требований надеемся, что есть шансы этот Новый год провести не в «красной» зоне, — заявил Игорь Кузин.

Сегодня в «красной» зоне карантина находятся 17 областей и Киев. В "красной" зоне запрещается работа непродовольственных магазинов, ТРЦ, общепита, спортзалов и фитнес-центров, развлекательных заведений, а также проведение мероприятий. Нельзя работать и учебным заведениям, кроме 1-4 классов и детсадов.

Избежать ограничений можно только при условии 100-процентной вакцинации посетителей и работников заведений (организаторов мероприятий).

Как сообщалось, для выхода из «красной зоны» адаптивного карантина количество заболевших COVID-19 и выздоровевших в Николаевской области должно быть равным. Далее последует постепенное снижение уровня заболеваемости.