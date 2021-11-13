В отделении горбольницы №5 в Николаеве больных с подозрением на COVID-19 оставляют без присмотра медицинского персонала.

Об этом пишет Страна.ua, ссылаясь на видео в YouTube, которое на данный момент уже удалено.

На нем автор видео ходит по отделению и громко зовет медсестру, несколько человек в это время лежат под капельницами. Оператор показывает, что в одной из систем капельницы уже пустые, однако медперсонала по-прежнему нет. Зрителю демонстрируют разные палаты в отделении, но нигде нет ни одного сотрудника больницы.

В описании к видео отмечалось, что в этом отделении из-за несвоевременного оказания помощи умерла пожилая женщина. Мужчина передавал через санитарку, что ей стало плохо, но более часа к больной никто не подходил. Когда медсестра появилась, пострадавшая уже скончалась.

— Я сказал медсестре, что бабушка на ее совести. Ответила: «Не она первая и не она последняя». Все спишут на коронавирус, — было сказано в описании к видео.

Напомним, в конце октября николаевец жаловался на «ковидную» скорую в Березанском районе.

Позже другая жительница Николаева обвинила медиков бригады скорой помощи в халатном обращении к ее матери и преступном бездействии.