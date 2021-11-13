Завтра, 14 ноября, в воинской части 79-й бригады пройдет церемония прощания с николаевцами, которые подорвались в зоне ООС.

Об этом написала волонтер Ольга Малярчук на своей странице в Facebook.

Известно, что 12 ноября на Донбассе погибли двое военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Позже выяснилось, что ушедшими воинами оказались подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев, они жили в Николаеве.

Церемония пройдет по адресу Проспект Героев Украины, 72.

— Похороны пройдут на Мешковском кладбище, почетный сектор. Просим соблюдать карантинные меры. Десантники не умирают, они идут на небо, — написала Ольга Маларчук.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе погибло двое военных, еще один был ранен.