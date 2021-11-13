За минувшие сутки на Донбассе погибло двое военных, еще один был ранен.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 13 ноября, передает Корреспондент.

— В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Один воин получил огнестрельное ранение. Ему предоставлена медицинская помощь и эвакуирована в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное, — говорится в сообщении.

За минувшие сутки зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщается, сепаратисты использовали артиллерию калибра 122-мм, гранатометы разных систем, минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, в пятницу, 12 ноября, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погибли двое бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Николаеве.