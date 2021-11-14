Работники Департамента ЖКХ Николаевского горсовета высадили в Сквере подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС деревья, которые ранее росли в кадках на Соборной площади в Николаеве.

Об этом сообщается на странице Департамента в Facebook.

— В эти выходные Сквер подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС пополнился насаждениями, росшими в бочках на центральной площади. В парке «Лески» в свою очередь появилась аллея удивительных сакур. Радовать горожан своей красотой деревья смогут уже весной, а летом они будут создавать для вас тень и уют, — сказано в сообщении.

Как сообщалось, кадки с живыми деревьями с Соборной площади убрали 8 ноября.

Напомним, что кадки с живыми деревьями, которые по проекту должны быть установлены на Соборной площади в рамках ее реконструкции, привезли в Николаев в сентябре 2020 года и установили на празднование Дня города.

В марте 2021 года николаевская журналистка Елена Горячева опубликовала фото кадок с деревьями со внутреннего двора здания городского совета на которых видно, что часть деревьев не распустили почки и выглядят «мертвыми». Тогда мэр Николаева Александр Сенкевич заверил, что деревья в кадках, которые на зиму забрали с Соборной площади во внутренний двор мэрии, выжили.