Муниципальный телеканал «МАРТ» снял социальный ролик о проблеме мини-свалок, которые скапливаются у мусорных баков из-за того, что николаевцы не желают выбрасывать бытовые отходы в контейнеры.

45-секундный ролик в опубликован на Youtube-канале ТРК «МАРТ».

«Взаимоотношения» николаевцев и мусорных баков представили в виде баскетбольного матча, где горожане не могут отправить пакет с мусором в контейнеры, подобно тому, как баскетболистам иногда не удается забросить мяч в корзину.

На видео даже форварду МБК «Николаев» Алексею Онуфриеву не с первого раза даётся «трёхочковый бросок» мусорного пакета в контейнер. Однако он тут же исправляет свою ошибку и призывает к этому горожан:

— Каждый имеет право на ошибку. Главное — уметь эту ошибку исправить, — обратился Алексей Онуфриев.

После удачного попадания примеру форварда МБК «Николаев» последовали и другие герои ролика, и, как выразился комментатор этого матча, оформили «чистую победу».

Ранее сообщалось, что обустроенная зона отдыха на улице Спасской вблизи главной улицы Николаева Соборной оказалась завалена мусором. Здесь скопился мусор в виде стаканчиков из-под кофе, бутылок из-под алкоголя, опавших листьев и прочего.

Напомним, глава администрации Центрального района Николаева Александр Берёза заявил, что не испытывает чувства стыда за регулярные свалки мусора на вверенной ему территории и не понимает, почему местные жители вызывают его к совести.

А глава администрации Ингульского района и депутат горсовета Анна Ременникова заявила, что решить проблему стихийных свалок в городе можно, если показательно не вывозить мусор.