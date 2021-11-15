По состоянию на середину ноября Украина вышла на плато заболеваемости COVID-19. Сейчас началось движение по стабилизации ситуации.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
На селекторном совещании премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тысяч новых случаев, а неделей ранее — 152 тысяч.
Кроме того, на сегодня заняты 50 962 койки в больницах против 51 700 на прошлой неделе. А госпитализировали за минувшую неделю 30 тысяч человек, а неделей ранее — 34 тысячи.
По словам Дениса Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение по стабилизации ситуации.
Как сообщалось, за минувшие сутки, 14 ноября, в Украине зарегистрировали 10 802 новых случая коронавируса и 442 смерти. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
По состоянию на середину ноября Украина вышла на плато заболеваемости COVID-19. Сейчас началось движение по стабилизации ситуации.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
На селекторном совещании премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тысяч новых случаев, а неделей ранее — 152 тысяч.
Кроме того, на сегодня заняты 50 962 койки в больницах против 51 700 на прошлой неделе. А госпитализировали за минувшую неделю 30 тысяч человек, а неделей ранее — 34 тысячи.
По словам Дениса Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение по стабилизации ситуации.
Как сообщалось, за минувшие сутки, 14 ноября, в Украине зарегистрировали 10 802 новых случая коронавируса и 442 смерти. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.