По состоянию на середину ноября Украина вышла на плато заболеваемости COVID-19. Сейчас началось движение по стабилизации ситуации.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

На селекторном совещании премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тысяч новых случаев, а неделей ранее — 152 тысяч.

Кроме того, на сегодня заняты 50 962 койки в больницах против 51 700 на прошлой неделе. А госпитализировали за минувшую неделю 30 тысяч человек, а неделей ранее — 34 тысячи.

По словам Дениса Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение по стабилизации ситуации.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 14 ноября, в Украине зарегистрировали 10 802 новых случая коронавируса и 442 смерти. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.