В Ивано-Франковские учащиеся получили возможность заработать на высоких баллах заданий внешнего независимого оценивания.

О новой инициативе написал мэр города Руслан Марцинкив.

Награда будет напрямую зависеть от набранных баллов: за 198 баллов из городского бюджета заплатят 9 тысяч гривен, за 199 на три тысячи больше, а максимальный 200 балл оплачивается 15 тысячами гривен.

Причем платить гарантируют по каждому успешно сданному предмету.

— Хороший стимул, да? Так что вперед за знаниями, — заключил городской голова.

Напомним, Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года.