Управление туризма Николаевской ОГА закажет визуализацию и схемы размещения сервисных зон в двух локациях — Актово и Ольвии.

Об этом на пресс-конференции в пятницу, 19 ноября, рассказала начальница управления туризма и курортов Николаевской облгосадминистрации Татьяна Волынец, передают НикВести.

Она отметила, что управление с громадами уже определили земельные участки, где будут находиться такие зоны, а также объявили тендер. Когда проекты будут реализованы и сколько денег на это понадобится, Татьяна Волынец пока не сказала.

— Мечтаю очень, не знаю, насколько меня поддерживает глава (Николаевской ОГА, Виталий Ким, — прим.). Николаю Николаевичу нравится это предложение. Надо же, чтобы средства были выделены. Мы будем готовы технически для создания двух сервисных зон в Актово и в Ольвии. Мы уже много сделали работы — мы нашли земельные участки, встречались с территориальными громадами, мы проговорили все это с национальными парками, дирекцией заповедника, обменялись письмами. Всю эту основательную работу уже прошли. Сейчас перешли к тому, что вышли на тендер. Если все сложится Актово и Ольвия будут с туристическо-сервисными зонами, — сказала Татьяна Волынец.

Татьяна Волынец

Она отметила, что в сервисной зоне будет располагаться туристическо-информационный центр, кофейня, сувенирная лавка, парковочные места и туалеты. После обустройства зоны планируют передать на содержание местным громадам. Они будут опекаться ими совместно с заповедником «Ольвия» и природным парком в Актово.

— Мы поможем их наполнить, информационно сопровождать. А дальше будут громады вместе с национальным природным парком, например, как это будет в Актово. В Оливии это будет заповедник. И там один участок для парковочных мест берет на себя Куцурубская громада. Это только проекты, еще они не реализованы, — добавила начальница управления.

Согласно системе публичных закупок ProZorro, на разработку проектов визуальной реализации сервисных зон и схем размещения сооружений в них планируют потратить 300 тысяч гривен.

В техзадании отмечается, что подрядчик должен предусмотреть обустройство территории, дорожки, проезды, детские площадки, зеленые насаждения.

В группе временных сооружений он должен предложить сувенирную лавку, кафе, санитарно-гигиенический блок. Также на территории должны быть временные парковки. Кроме того, проект должен предусматривать альтернативные источники электроэнергии в виде солнечных панелей.

Напомним, в начале года заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Николай Маринов заявил, что предусмотренных в этом году бюджетом области 1,6 миллионов гривен на развитие туризма крайне мало.

Во время своей презентации он рассказал о минимальных стандартах оборудования туристического объекта.

— Любой объект, будь это Актовский каньон или что-то другое, Дикий сад, например. Минимальный стандарт: к нему должен быть подъезд, никто туда не поедет по плохой дороге, туалет должен быть. Обязательно - фотозоны. Вы знаете, что туризм сейчас - это примета времени. Чтобы туризм работал, как экономика, там должны быть места для ночлега либо кемпинги, места для установки палаток, либо отели или санатории. Общественное питание, возможность приобрести сувениры. Инфраструктура для массовых мероприятий, возможность проведения фестивалей в этих местах, - говорил Николай Маринов.

В свою очередь, депутаты Николаевского областного совета, члены постоянной комиссии по вопросам экологии и туризма раскритиковали разработанную управлением молодежи и спорта ОГА программу развития туризма, по которой планируется потратить деньги бюджета на финансирование фестивалей и рекламу, а не создание качественной инфраструктуры для туристов в регионе.

Отметим, что управление туризма в Николаевской ОГА возродили в начале этого года. Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким 16 февраля поручил создать новое структурное подразделение — управление туризма и курортов.