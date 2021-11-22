В управлении туризма и курортов Николаевской облгосадминистрации сообщили, что готовы взять на себя реализацию двух участков в рамках проекта реконструкции экологической тропы «Трикратский лес».

Об этом сказала начальница управления Татьяна Волынец на пресс-конференции в пятницу, 19 ноября, пишут НикВести.

Напомним, что из-за коронавируса пришлось временно отложить старт реализации проекта реконструкции экологической тропы. В 2019 году был разработан эскизный проект реконструкции в ходе которого планировалось строительство подъездной дороги, строительство визит центра и административного здания, установление урн для сбора ТБО и другие объекты туристической инфраструктуры.

Татьяна Волынец отметила, что проект сделан хорошо, но в реализации была допущена ошибка. Она уверена, что такой большой проект необходимо делать поэтапно небольшими частями.

– Некоторые части проекта через туризм сможем реализовать, какую-то часть реализует через свой бюджет департамент экологии и это тоже будет правильно, потому что национальные природные парки полностью подчинены департаменту экологии области. Необходимо все реализовать. Если делается проект, то он делается для того, чтобы быть реализован. Поэтому, когда мы подходили к созданию туристических информационных зон, для меня было главное, чтобы это был быстрый проект. Сейчас жизнь быстрых проектов, ­– уверена Татьяна Волынец.

Начальница управления туризма отметила, что уже рассматривается возможность обустройства двух участков.

– Мы смотрели несколько участков, там есть смотровой участок и какой-то мостик. Именно о них мы говорили с директором парка «Бугский гард», что это может взять на себя туристическая отрасль. За остальных не буду расписываться, – сообщила она.

Ранее сообщалось, что в управлении туризма и курортов Николаевской облгосадминистрации способствуют решению проблемы размывания берега в Коблево тем, что постоянно обращают на нее внимание.