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Депутат Вознесенского районного совета Александр Максименко сообщил, что из-за коронавируса пришлось временно отложить старт реализации проекта реконструкции экологической тропы «Трикратский лес».
Об этом Александр Максименко сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам в ходе реконструкции планировалось строительство подъездной дороги, строительство визит центра и административного здания, установление урн для сбора ТБО и другие объекты туристической инфраструктуры.
— Пожалуй, моей личной трагедией, вызванной короновирусом, стала отложенная реконструкция экологической тропы «Трикратский лес», которая предусматривала: обустройство автостоянки для легкового транспорта, обустройство пешеходных дорожек туристического маршрута, благоустройство смотровой площадки с деревянным настилом, строительство пирса со слепцом для лодок, строительство смотровых ротонд, установление скамеек, строительство пешеходных мостиков и гидротехнического сооружения — регулируемый шлюз, благоустройство поляны для пикников с навесами, беседки и детской игровой площадкой. Мы, конечно, продолжим работу после того, как отойдем от последствий пандемии. Жаль времени и туристов, которым придется пользоваться существующей ужасной инфраструктурой урочища Лабиринт в Трикратского леса, - сообщил Александр Максименко.
Напомним, в Киеве прошел «Get Business Festival 2018», где в конкурсе социальных бизнес-проектов «Стало» победила программа развития села Актово Николаевской области.
Депутат Вознесенского районного совета Александр Максименко сообщил, что из-за коронавируса пришлось временно отложить старт реализации проекта реконструкции экологической тропы «Трикратский лес».
Об этом Александр Максименко сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам в ходе реконструкции планировалось строительство подъездной дороги, строительство визит центра и административного здания, установление урн для сбора ТБО и другие объекты туристической инфраструктуры.
— Пожалуй, моей личной трагедией, вызванной короновирусом, стала отложенная реконструкция экологической тропы «Трикратский лес», которая предусматривала: обустройство автостоянки для легкового транспорта, обустройство пешеходных дорожек туристического маршрута, благоустройство смотровой площадки с деревянным настилом, строительство пирса со слепцом для лодок, строительство смотровых ротонд, установление скамеек, строительство пешеходных мостиков и гидротехнического сооружения — регулируемый шлюз, благоустройство поляны для пикников с навесами, беседки и детской игровой площадкой. Мы, конечно, продолжим работу после того, как отойдем от последствий пандемии. Жаль времени и туристов, которым придется пользоваться существующей ужасной инфраструктурой урочища Лабиринт в Трикратского леса, - сообщил Александр Максименко.
Напомним, в Киеве прошел «Get Business Festival 2018», где в конкурсе социальных бизнес-проектов «Стало» победила программа развития села Актово Николаевской области.