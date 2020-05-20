Депутат Вознесенского районного совета Александр Максименко сообщил, что из-за коронавируса пришлось временно отложить старт реализации проекта реконструкции экологической тропы «Трикратский лес».

Об этом Александр Максименко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам в ходе реконструкции планировалось строительство подъездной дороги, строительство визит центра и административного здания, установление урн для сбора ТБО и другие объекты туристической инфраструктуры.

— Пожалуй, моей личной трагедией, вызванной короновирусом, стала отложенная реконструкция экологической тропы «Трикратский лес», которая предусматривала: обустройство автостоянки для легкового транспорта, обустройство пешеходных дорожек туристического маршрута, благоустройство смотровой площадки с деревянным настилом, строительство пирса со слепцом для лодок, строительство смотровых ротонд, установление скамеек, строительство пешеходных мостиков и гидротехнического сооружения — регулируемый шлюз, благоустройство поляны для пикников с навесами, беседки и детской игровой площадкой. Мы, конечно, продолжим работу после того, как отойдем от последствий пандемии. Жаль времени и туристов, которым придется пользоваться существующей ужасной инфраструктурой урочища Лабиринт в Трикратского леса, - сообщил Александр Максименко.

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