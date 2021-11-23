Один из дизель-поездов производства Крюковского вагоностроительного завода, которые в октябре были переданы «Укрзалізниці» пустят по маршруту Долинская – Кривой Рог – Херсон – Николаев.

По словам министра инфраструкутры Александра Кубракова, дизель-поезд планируют запустить в первом квартале 2022 года, сообщает сайт ЦТС.

– В первом квартале следующего года планируем запустить на маршрут Долинская - Кривой Рог - Апостолово - Херсон - Вадим - Николаев новый дизель-поезд Крюковского вагоностроительного завода. Это новый подвижной состав, запускаемый на важнейшие неэлектрифицированные региональные маршруты, – отметил Александр Кубраков.

По его словам, ожидаемый пассажиропоток здесь составляет около 95 тысяч человек в год.

Напомним, что министр инфраструктуры Владислав Криклий согласился с предложением президента Украины Владимира Зеленского закупить у Крюковского вагоностроительного завода три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов, хотя до этого не конкретизировал количество вагонов, которые «Укрзалізниця» планирует купить у завода.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» начала продавать билеты на поезда, которые запустят под новый график движения, начинающий действовать 12 декабря.