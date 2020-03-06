Министр инфраструктуры Владислав Криклий согласился с предложением президента Украины Владимира Зеленского закупить у Крюковского вагоностроительного завода три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов, хотя до этого не конкретизировал количество вагонов, которые «Укрзалізниця» планирует купить у завода.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Мы планируем в этом году минимум три дизель поезда закупить и до 100 пасвагонов, но сейчас финализируется финансовый план, - рассказал Владислав Криклий в ходе посещения предприятий вместе с президентом Украины в рамках рабочей поездки в Полтавскую область.

Однако президент Украины потребовал у министра конкретизировать эти цифры.

— Мне кажется, что в принципе наступают времена, когда надо говорить конкретные вещи. Иногда пусть они не будут наибольшими, что можем на самом деле. Поэтому господин министр, я хотел бы, чтобы мы просто сказали, что мы действительно закажем три дизель-поезда и 100 пассажирских вагонов. Не до 100, а чтобы мы конкретно сказали - 100, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Владислав Криклий пытался возразить: «Можно немного меньше – 80. Я же исхожу из финансового плана, который финализируется сейчас. Это 70-90 вагонов».

— Нет, 70-90 не подходит, давай тогда 90, - рассказал президент, на что Владислав Криклий согласился.

Напомним, что ПАО «Укрзалізниця» назначила еще 22 дополнительных поездов в популярных направлениях к празднику 8 марта, среди которых маршрут «Киев-Николаев».