В среду турецкая полиция разогнала акцию протеста в Стамбуле, в ходе которой демонстранты осуждали экономическую политику правительства и рост стоимости жизни. Десятки протестующих были задержаны.

Об этом пишет «Украинская правда».

Протестующие собирались в стамбульском районе Кадыкей. Они скандировали лозунги с призывом уйти в отставку правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным журналистов, на месте происшествия было задержано более 30 человек.

Как сообщалось, протесты проходят на фоне роста инфляции, серьезно подорвавшей покупательскую способность турок, высокого уровня безработицы и резкого падения турецкой лиры.

По сообщению турецких СМИ, подобные акции протеста прошли в Анкаре и других городах страны.