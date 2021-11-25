Минтранс Северной Македонии отозвал разрешение на перевозки у компании «Беса Транс», которой принадлежал автобус, попавший в аварию с 46 жертвами на болгарской трассе.

Об этом информирует Dnevnik.

Сообщается, что автобус, перевозивший северомакедонских тренеров на отдых в Турцию и обратно, не имел документов, которые позволяли транспортировать такое количество людей (больше 50 пассажиров).

Местная пресса позже выяснила, что таможенники отпустили автобус 18 ноября, не зафиксировав, что он выехал из страны. Другими словами, жизнь пассажиров была поставлена под угрозу без проверки документации.

Напомним, на автомагистрали в западной Болгарии вспыхнул автобус. Жертвами стали 46 человек, в том числе дети.

Позже выяснилось, что пожар автобуса мог возникнуть из-за сильного столкновения об отбойник.