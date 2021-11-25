В Украине будет создан Национальный реестр доноров крови и ее компонентов — так Министерство здравоохранения хочет усилить безопасность и качество донорской крови.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, также об этом говорится на правительственном портале.

Так, безопасность донора будет обеспечиваться благодаря учету данных о его медицинском осмотре. Также в реестре будут данные о допуске или отстранении человека от донации, осуществленных донациях и возможных осложнениях.

В правительстве обещают, что с помощью реестра можно будет проследить движение донорской крови от донора к реципиенту. Кроме того, в сервисе будут показаны результаты тестирований крови на маркеры передаваемых с кровью инфекций, группу и резус-принадлежность и т.д.

Реестр позволит в автоматическом режиме подсчитать количество донаций — это необходимо для присвоения статуса «Почетный донор Украины». Получить его могут те люди, которые сдали кровь 40 раз или сдали плазму крови 60 раз.

Ответственные за создание и работу реестра Минздрав и Национальная служба здоровья Украины. Когда сервис запустят — в правительстве не уточняют.

Информацию о том, как подготовиться к донорству крови и кому лучше такого не делать, можно найти на сайте Минздрава.

В августе сообщалось, что в приложении «Дія» появится раздел, в котором каждый сможет дать согласие на донорство после смерти.