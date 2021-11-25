На автомобильных дорогах в Николаевской области с 26 ноября заработают два прибора фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он отметил, что на автомобильных дорогах Украины заработают 10 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД .

В Николаевской области новые приборы контроля «КАСКАД» будут расположены:

на 139 км+684 автодороги М-14 (направление прибора села Константиновка);

на 200 км+036 автодороги Н-24 (направление прибора города Николаев).

Напомним, еще два новых комплекса «Каскад»работают на дорогах Николаева с 3 сентября. А с 10 сентября два на дорогах Николаева: проспект Героев Украины, 9-Т, прибор направлен в сторону улицы Пушкинской (ограничение скорости 50 км/ч); проспект Богоявленский, 140, прибор направлен в сторону улицы 295-й Стрелковой Дивизии (ограничение скорости 50 км/ч).