Коммунальное некоммерческое предприятие «Веселиновская центральная больница» Веселиновского поселкового совета оказалась в затруднительном положении из-за подорожания тепловой энергии ООО «Укртепло Николаев».

На сайте Веселиновской громады говориться, что поставщик тепла в больницу ООО «Укртепло Николаев» сообщил об очередном подорожании тепловой энергии, что может привести к чрезвычайной ситуации.

Веселиновская больница ради экономии бюджетных средств с 2015 года переведена на альтернативный вид отопления. Но сейчас «Укртепло Николаев» заявляет, что стоимость 1Гкал поднимается с 3 тысяч 495 гривен до 3 тысяч 955,64 гривен. На сегодняшний день расчет за поставку тепла производится согласно договору, который действует до 31 декабря 2021 года.

– Переход дал улучшение качества отопления и финансовую целесообразность. Но, начиная с 2019 года, стоимость услуг ООО «Укртепло Николаев» превышает стоимость отопления заведения природным газом, что провоцирует ежегодные переговоры с поставщиком по необоснованному повышению цены, – говорится в сообщении.

В громаде отмечают, что принятие новой цены поставщика для них означает свертывание всех социальных программ и программ по благоустройству. Вопрос обещают рассмотреть на заседании сессии и отмечают, что больницу закрывать не собираются.

– Финансирование поставки тепла КНП «Веселиновская центральная больница» Веселиновского поселкового совета в 2022 году выглядит достаточно проблематичным, в связи с безосновательным увеличением тарифов на тепло и отсутствием соответствующих средств, что может привести к возникновению чрезвычайной ситуации объектового уровня, – сообщили в громаде.

Ранее сообщалось, что в Снигиревской громаде три образовательных учреждения перевели на альтернативное отопление. Вместо твердотопливных котлов установили новые модульные котельные на пеллетах.

Напомним, что представители «Партии Шария» в Николаеве считают, что город должен финансировать переход с централизованного на автономное отопление в домах, где это возможно, для малообеспеченных граждан.