Представители «Партии Шария» в Николаеве считают, что город должен финансировать переход с централизованного на автономное отопление в домах, где это возможно, для малообеспеченных граждан.

Такой проект решения представители политсилы подадут на рассмотрение исполнительного комитета, сообщила лидер фракции «Партии Шария» в Николаевском горсовете Татьяна Кравчук в своем Telegram-канале.

— Последние две недели партия Шария, совместно с «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевгазом», работала над долгосрочным планом развития системы индивидуального теплоснабжения малоквартирных домов Николаева. Отдельное спасибо Николаю Логвинову (директор «Николаевоблтеплоэнерго», — прим.)! Наша инициатива в том, чтобы перейти на индивидуальное отопление в тех домах, где это будет выгодно. В первую очередь, речь идёт о домах, где уже отключены от централизованного теплоснабжения 50% и более абонентов. Такая стратегия позволит уменьшить убытки теплогенерирующих компаний города и удешевит стоимость тепла для жителей малоквартирных домов, которые еще не перешли на «автономку», — отметила она.

Татьяна Кравчук добавила, что проект решения будет дорабатываться, но на сегодня уже существует предварительный список из около сотни домов, для которых программа будет целесообразной.

— Мы предлагаем устанавливать в квартирах индивидуальные котлы отопления и финансировать этот процесс за счёт соответствующей городской программы. Под финансирование, по нашему мнению, должны подпадать малообеспеченные горожане (перечень категорий ещё будет обсуждаться), которые физически не могут оплатить установку котлов. Сегодня на рабочей группе наш проект был предварительно обсужден! Решение этой проблемы выгодно как городу, так и жителям, которые вынуждены платить высокий тариф в силу особенностей теплоснабжения их домов. Мы надеемся, что наша инициатива будет услышана и поддержана представителями фракций и исполнительной властью, — добавила Татьяна Кравчук.

Напомним, что в первую очередь, речь идет о 2-х и 3-этажных домах, где уже имеется газовая колонка, а также девятиэтажных домах, в которых значительное количество квартир уже используют индивидуальное отопление.