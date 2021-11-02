Депутат Николаевского горсовета Максим Невенчанный рассказал о перспективах перевода многоквартирных домов с централизованного на индивидуальное отопление.

На заседании рабочей группы по данному вопросу 1 ноября он озвучил идею перевести на «автономку» многоэтажные дома, которые являются убыточными для «Николаевоблетплоэнерго» и ТЭЦ.

— Лёд тронулся. Основная идея, с которой я выступал на рабочей группе, это перевод многоэтажных домов, которые являются обузой для теплогенерирующих компаний, на индивидуальное /автономное отопление. Это первый этап. Разгрузить, так сказать, облтеплоэнерго и ТЭЦ от убыточных домов. И получить опыт и механизм перевода этих домов на индивидуальное /автономное отопление, — отметил он.

Максим Невенчанный

В первую очередь, речь идет о 2-х и 3-этажных домах, где уже имеется газовая колонка. А также, девятиэтажных домах, в которых значительное количество квартир уже используют индивидуальное отопление.

— Мы хотим выработать подход к переводу на индивидуальное /автономное отопление, в зависимости от типа многоквартирного дома. А далее, этот опыт запустить в тираж. Сегодня более 100 многоквартирных домов можно переводить на альтернативный центральному отоплению. Представители «Николаевгаза» и облэнерго должны дать свое заключение по поводу возможности их энергосетей для перехода на индивидуальное /автономное отопление, — добавил он.

Также члены рабочей группы дали поручения представителям коммунального «Центрв энергоэффективности» изучить желание и готовность ОСББ к такому переходу в дальнейшем.

— Ну а известный нам департамент энергетики, который ранее занимался лишь заменой окон в подъездах, наконец-то займётся своим делом. Ему поручено разработать и представить нам городскую программу компенсации при переходе на альтернативное отопление, — резюмировал депутат.

Как сообщалось, в Николаеве насчитывается около сотни домов, которые сейчас обслуживаются «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ, но могут быть переведены на автономное отопление.