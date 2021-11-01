В Николаеве есть порядка сотни домов, которые сейчас обслуживаются «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ, но могут быть переведены на автономное отопление.

Об этом шла речь на заседании рабочей группы по вопросам индивидуального отопления, которое прошло 1 ноября в мэрии Николаева, пишут НикВести.

Директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, что на данный момент сказать, что инвидуальное отопление в городе будет целесообразнее централизованного невозможно. Для этого необходимо сделать соответствующие просчеты. При этом, в Николаеве все же есть дома, которые предприятие считает уместным перевести на другую систему подачи тепла.

— Есть порядка 54 домов на балансе облтепло, которые есть смысл перевести на «автономки», мы писали об этом письма постоянно. Еще 42 дома есть таких в ТЭЦ. Всего это около 100 домов в Николаеве. Все остальное нужно считать. Вы приводите в пример Очаков, Вознесенск, Первомайск, но они не сравнимы с Николаевом. Это маленькие города. Все крупные города, областные центры — это централизованное отопление. Мы не учитываем здесь гидравлику «Николаевгаза», строительство новых газовых сетей и коммуникаций — за чей счет этот банкет, мне интересно? Все это долгоиграющая программа. Хотим что-то сделать? Давайте. Есть 100 домов, которые в следующий межотопительный сезон можно перевести на «автономки». Давайте разрабатывать. Облтепло поддержит, думаю, ТЭЦ тоже. Проговорим с «Николаевгазом», дадим адреса, они скажут, насколько возможно там сделать индивидуальное отопление согласно ДБН, экологическим нормам. Давайте начнем с чего-то, — рассказал Николай Логвинов.

Депутат горсовета Максим Невенчанный предложил начать процесс, передав информацию о таких домах в «Николаевгаз» и «Николавеоблтеплоэнерго».

— Если, например, у «Николаевоблтеплоэнерго», у ТЭЦ, уже существуют эти дома, они давали этот проект, необходимо, чтобы его получил «Николаевгаз» и облэнерго. И мы через неделю-две можем получить по этому поводу какое-то заключение, обсудить, — сказал Максим Невенчанный.

В свою очередь, представители данных предприятий отметили, что на это может понадобиться больше времени. В итоге члены рабочей группы все же договорились встретиться через несколько недель и работать над вопросом дальше.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает централизованное отопление более выгодным, чем автономное.