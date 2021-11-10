В Снигиревской громаде три образовательных учреждения перевели на альтернативное отопление. Вместо твердотопливных котлов установили новые модульные котельные на пеллетах.

Об этом сообщается на сайте Снигиревской громады

Новый отопительный сезон с использованием котельных на альтернативном виде топлива начали Снигиревская школа I-III ступеней №1, Павловский учебно-воспитательный комплекс и Снигиревский детский сад №4 начали

– Теперь в школе очень комфортная температура – 21-22 градуса, ведь котельная работает полностью в автоматизированном режиме и дает тепло на протяжении всех суток. Кроме того, трудозатраты на поддержку и функционирование системы отопления значительно уменьшились, ведь теперь не нужно думать о закупке угля, его хранении и утилизации отходов. Большое спасибо от всех участников образовательного процесса за создание комфортных условий, – отметил директор Снигиревской школы №1 Дмитрий Титаренко.

Сообщается, что на завершающем этапе ведутся работы по установке модульной котельной в Юрьевском филиале опорного заведения. В скором времени ожидается первый запуск. В городе Снигиревка уже есть социальные объекты, которые перешли на альтернативные виды отопления: городская больница, городское учреждение дошкольного образования №7, Снигиревская школа №3 и Снигиревская гимназия имени Тараса Шевченко.

Напомним, глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормыкшин заявил, что на сегодняшний день в городе Николаев и Николаевской области достаточно предприятий по производству энергоэффективного топлива, которые смогли бы обеспечить переход на альтернативное отопление большинства объектов.