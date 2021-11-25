Несколько дней назад в киевской мечети «Ар-Рахма» открыли пункт вакцинации, в котором есть все зарегистрированные вакцины, кроме одной. От AstraZeneca отказались, так как она противоречит Корану.

Об этом пишет «Суспільне».

Имам мечети объяснил, что в составе AstraZeneca есть этиловый спирт, а его прием запрещен мусульманам.

— Учитывая религиозные особенности ислама, мы знаем, что есть некоторые вещества, которые запрещены. Поэтому у нас есть разные вакцины, кроме AstraZeneca — в ее составе этиловый спирт, поэтому мы не разрешаем ее использовать, — рассказал Хасан Атаков.

Однако в мечети принимают не только прихожан, но и всех желающих поставить себе прививку.

— Религия обязывает нас сохранять жизнь и беречь свое здоровье. Пророк Мухаммад сказал: «Не будет совершенной вера мусульманина, если он не желает другим того, что желает себе из добра», — добавил религиозный служитель.

Напомним, пункт вакцинации в «Ар-Рахме» работает ежедневно.