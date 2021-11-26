Сотрудника КП «Николаевэлектротранс», который повел себя агрессивно по отношению к двум пассажирам троллейбуса №6, сразу отстранили от работы.

Об этом сказал директор предприятия Юрий Сметана в официальном комментарии по поводу ситуации.

Как известно, конфликт произошел сегодня утром, около 7:00 на остановке Гвардейская по проспекту Героев Украины.

Юрий Сметана подчеркнул, что после получения информации об инциденте в КП «Николаевэлектротранс» инициировал служебное расследование.

— Сотрудники соответствующих служб КП «Николаевэлектротранс» уже связались с заявителем для уточнения подробностей, а водитель сразу был отстранен от работы. Также собираем внеплановую квалификационную комиссию, на которой будет рассмотрен этот инцидент со всеми сторонами конфликта, — сообщил директор.

По его мнению, такое поведение виновника проишествия дискредитирует работу всего коллектива из более чем 700 человек. В связи с этим его притянут к «максимально возможной ответственности, предусмотренной законодательством».

— Я лично извиняюсь перед пассажирами, которые стали свидетелями такого позорного поступка. Обращаю внимание, что ни одна из таких ситуаций не останется без рассмотрения, если будет повторяться в дальнейшем, — добавил Юрий Сметана.

Напомним, ранее правоохранители привлекли к ответственности сотрудницу КП «Николаевэлектротранс», которая в марте текущего года несколько раз ударила беременную пассажирку троллейбуса №6.