В Украине уничтожат 400 тысяч доз AstraZeneca, так как у них закончился срок годности. Главный санитарный врач Игорь Кузен уверен, что часть вины за это лежит на антиваксах, которые отговаривают каждого встреченного от вакцинации.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Помощник Виктора Ляшко заметил, что фейки и мифы про прививку снижают количество граждан, желающих сделать ее себе, а из-за этого препараты портятся на пунктах.

— Мне кажется, что достаточно сильное влияние на это оказали определенные антивакцинальные настроения и мифы об определенном проценте тромбозов, плохой переносимости, о ее неэффективности и т.д. Случалось, что люди приходили в пункт прививок и просили все что угодно, только не AstraZeneca. Даже несмотря на это , что многие вакцинированные люди получили именно этот препарат, и никаких нареканий нет, — проговорил чиновник из Минздрава.

Напомним, QR-коды с плакатов киевских антивакцинаторов вывели на сайт «Единой России».