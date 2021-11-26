Житель Краматорска выложил объявление про продажу тигрицы и львицы. Цена вопроса составляет тысячу гривен.

Об этом пишет ресурс «Восточный проект».

Владелец ищет для экзотических питомцев «хорошие руки», обещая за низкую плату передать животных новым хозяевам. Сам он не может за ними следить из-за регулярных командировок.

— Львица — 5 лет и тигрица — 2 года. Девочки спокойны, воспитываются в семье, — сказано в сообщении.

Продавец добавил, что за кошачьими нужен особенный уход и специальный режим питания, поэтому он будет следить за новыми владельцами, чтобы они давали хищницам все необходимое.

Напомним, работник Менского зоопарка погиб от нападения тигра, которого он собирался покормить.